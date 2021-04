Mihajlovic: “Con l’Inter non meritavamo di perdere: in campo noi superiori”

Le dichiarazioni di Sinisa, Mihajlovic, allenatore del Bologna, che torna sulla sconfitta con l'Inter dopo il ko contro la Roma

"Per come hai giocato e creato non puoi chiudere il primo tempo 1-0 per loro. Non ci sta. Avevano passato due la metà campo. Abbiamo avuto 4/5 occasioni. Non posso dire nulla ai miei ragazzi. Le nostre partite sono tutte uguali quando giochiamo con le squadre più forti. Noi con tutte le squadre giochiamo e abbiamo più tiri in porta ma vai a casa con zero punti. Mi dispiace per i ragazzi e deve dispiacere anche alla società. Non possiamo sempre dire che giochiamo meglio, ma non serve a nulla. Noi dobbiamo salvarci, adesso abbiamo due partite in casa con Spezia e Torino dove dobbiamo fare il massimo. Mi dispiace perché non meritavamo di perdere sia questa che contro l'Inter, per come abbiamo giocato e abbiamo prodotto. In campo non si è visto che erano più forte di noi, ma eravamo noi superiori".