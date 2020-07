Bologna, -2 alla sfida contro l’Inter: Mihajlovic dovrà fare a meno di quattro giocatori

Dopo l’allenamento di oggi basato su una seduta tattica e sui calci piazzati, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha costruito il suo Bologna anti Inter con l’idea di lasciare in panchina l’ex Palacio. Probabile, infatti, che venga utilizzato come arma tattica nel corso dell’incontro. Nello stesso tempo continua un turn over iniziato con la Juventus che vede l’argentino e Sansone alternarsi come titolari in campo. Per il resto la scelta dovrebbe cadere sugli stessi che hanno pareggiato con il Cagliari, anche perché i quattro infortunati non recupereranno prima di una settimana. Cosi’ Santander, Skov Olsen, Poli e Mbaye non saranno convocati.

(ITALPRESS)