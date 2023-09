Bologna, Motta sbotta: “Quattro episodi contro in sei giornate. Così è troppo”

Al termine di Monza-Bolo Thiago Motta, allenatore rossoblù, non le manda a dire in particolare sull'episodio del gol annullato a Ferguson: "Lo abbiamo visto tutto, non serve la tv per decidere una cosa del genere. Sono 4 episodi in 6 giornate contro il Bologna. L'altra volta non ho parlato, ma oggi è più forte di me. Mi scuso con i tifosi del Bologna, ma è più forte di me. Così è troppo, non cose leggere ma episodi decisivi. Non capisco le riunioni che facciamo, spiegano cose e poi fanno tutto il contrario in campo. Se andiamo a questo ritmo qua a me non va per niente", le sue parole ai microfoni di DAZN.