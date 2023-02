Bologna, Sosa: “Contentissimi per questi tre punti, vittoria molto importante”

Joaquin Sosa, difensore del Bologna, ha commentato ai canali ufficiali rossoblu il successo ottenuto contro l'Inter: "Vittoria molto importante contro una grande squadra, siamo contentissimi per questi tre punti. Affrontare attaccanti come quelli dell'Inter è un'esperienza che ti fa crescere, non bisogna mai calare di intensità e concentrazione e oggi siamo stati tutti bravi. Il Mister mi ha dato la fiducia di cui avevo bisogno, sto crescendo soprattutto per questo motivo. Ma tutto il gruppo è in fiducia. Merito suo, del lavoro duro in settimana e anche di queste vittorie che ci rendono felici. Adesso però pensiamo già alla prossima".