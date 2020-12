Inter-Bologna, doppia tegola per i felsinei: Mihajlovic perde altri due potenziali titolari

Situazione complessa per il Bologna perché Sinisa Mihajlovic, oltre che Orsolini, oggi ha perso due altri potenziali titolari in vista della sfida di domani sera contro l’Inter: si tratta di Stefano Denswil e Andrea Poli. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Denswil “ha un lieve affaticamento muscolare, Poli una piccola infezione a un dito del piede”. Intanto Mihajlovic vara la difesa a 3 con Medel accanto a Danilo e Tomiyasu mentre De Silvestri ed Hickey agiranno sulle fasce, con Soriano alle spalle di Barrow e Palacio.