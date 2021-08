Bologna-Ternana, Sabatini: “Avevo pensato di lasciare, ma questo tonfo mi…”

Le parole del direttore tecnico al termine della gara persa clamorosamente dal Bologna contro la Ternana

È amareggiato Walter Sabatini . Al termine della gara persa clamorosamente contro la Ternana, il direttore tecnico del Bologna riassume in poche parole la sua frustrazione per l'eliminazione in Coppa Italia.

"Avevo pensato di lasciare il club, ma questo tonfo mi inchioda alle responsabilità, non si può andare via ora, resto per lavorare a un Bologna più giusto e dignitoso per tutti. Abbiamo visto una squadra che non difende, ma che fa finta di difendere, e questo non si sistema solo col mercato, ma con il lavoro del gruppo e del mister sulla concentrazione, la mentalità e la fase difensiva", sono state le parole di Sabatini al triplice fischio.