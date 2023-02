Bologna, Thiago Motta: “Ragazzi fantastici, abbiamo giocato bene. Tifosi emozionanti”

Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha commentato ai canali ufficiali rossoblu il successo ottenuto contro l'Inter : "La simbiosi che esiste oggi fra la nostra gente e la squadra è fantastica. Vedere i tifosi alla fine restare a cantare sotto la pioggia è emozionante. Abbiamo giocato molto bene, con palla a terra, attaccando, avendo equilibrio, aiutandoci sempre in fase difensiva, evitando che gli avversari creassero superiorità.

Vedo tutto il gruppo con grande voglia di raccogliere la domenica il lavoro settimanale, ci sono i sorrisi, è molto bello lavorare con entusiasmo e soffrire insieme. L'impegno unito al sorriso è la nostra ricetta, ho la fortuna di avere dei ragazzi fantastici che lavorano con grande responsabilità e in campo si divertono. Per me è un orgoglio".