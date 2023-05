Bombardini: “Finale di Coppa Italia? Do buone chance alla Fiorentina perché…”

Così l'ex calciatore: "La Viola è un po' che non arriva a giocare partite del genere, per me partono alla pari"

Presente questa mattina a Viareggio, presso il Marco Polo Sport Center, Davide Bombardini, ex calciatore, ha parlato così della Fiorentina in vista della finale di Coppa Italia: "La Fiorentina è su due fronti: ha una finale di Coppa Italia e una semifinale di Conference. È un gran risultato per la Fiorentina, sicuramente ieri aveva la testa alla partita con il Basilea. In Coppa Italia? Io gli do buone chance. Le finali hanno una storia a sé. La Viola è un po' che non arriva a giocare partite del genere, per me partono alla pari".