Bombardini: “Inter nel miglior momento possibile. Milan senza Leao perde il 50%”

"L'Euroderby di Champions? Dura vedere una favorita in questo momento, Milan e Inter arrivano entrambe da un ottimo momento di forma. Chiaro che storicamente il Milan ha più esperienza, ma è davvero una gara da tripla". Ai microfoni di TMW in occasione della Padel Pro-Am Cup - torneo organizzato a Viareggio dalla Reset Marketing - parla così l'ex calciatore Davide Bombardini .

Il Milan senza Leao perderebbe tanto. "Senza Leao, il Milan perde il 50%. Assieme a Maignan, è quello che fa la differenze nei rossoneri". L'Inter in questo momento sembra essere nel suo miglior periodo di forma. "Sì, l'Inter ha ritrovato gioco, continuità e risultati, arriva nel miglior momento possibile. Sarà una bella partita".

Da ex atalantino, ti aspettavi qualcosa di diverso dalla squadra di Gasperini? "L'Atalanta sta facendo come tutti gli anni un grande campionato. Davanti ha squadre con una rosa migliore, quindi penso stia facendo bene. Non mi aspettavo sicuramente di più, se dovesse fare di più, sarebbe un grande risultato".