Intervistato da Tuttosport, l'ex presidente del Carpi, Stefano Bonacini, ha parlato del gap che si è creato in campionato tra l'Inter e la Juve. "Parlo da grande tifoso juventino: il gap coi nerazzurri è estremamente evidente. Non c’è paragone tra le due rose. Cristiano dovrà fare un grande lavoro per avvicinarsi all’Inter e costruire una squadra forte all’insegna della sostenibilità. Ovviamente parlo per la Serie A. In Champions è un’altra storia…".