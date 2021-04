Bonan: “Barella uomo del futuro. E l’Inter ritrova Sensi, si gioca il posto con Eriksen”

Il giornalista ha parlato a Sky Sport di due centrocampisti dell'Inter e del cammino dei nerazzurri in campionato

"Barella lo vedo come uomo del futuro nel suo essere antico. Non ha un tatuaggio, si è sposato giovanissimo. Centrocampista eccezionale sempre orientato verso la porta, contrasta, corre tantissimo, arma tattica dell'Inter di Conte, molto bravo nella corsia di destra dove i nerazzurri affondano spesso. L'Inter ritrova anche Sensi, un protagonista. Con la Nazionale lo abbiamo visto, se dà continuità è un giocatore meraviglioso. Si gioca il posto con Eriksen, visto che gli altri due posti non si toccano":