A Sky Sport, il noto giornalista Alessandro Bonan si è espresso sul comportamento di ieri di Massimiliano Allegri. “Il rapporto con Giuntoli penso non sia mai decollato, non so i motivi precisi. Da certe voci e notizie che trapelano, credo Allegri abbia imputato a Giuntoli il fatto di averlo tagliato fuori, contattando un nuovo allenatore. Da parecchi mesi Allegri è stato allontanato dalla Juventus a prescindere dai risultati di fatto. Ieri sera è esploso il vulcano Allegri, era stato abbastanza bravo a tenere il fuoco in controllo, ieri sera è uscito dal controllo. Un allenatore ha il diritto di reagire, ma con un controllo delle proprie azioni, se no viene un po’ meno la parola professionismo e lo dico col massimo rispetto.