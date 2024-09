Intervenuto ai microfoni di TMW, Alessandro Bonan, giornalista, ha parlato così della posizione al Milan di Paulo Fonseca: "Vediamo, c'è il derby. Se il Milan giocherà una partita all'altezza della situazione credo rimarrà in panchina. Però significa fare risultato: se gioca bene e perde... Non so. Mi dispiacerebbe per Fonseca, persona degna e di cultura, un bravissimo professionista e un uomo che si relaziona molto bene con l'esterno.