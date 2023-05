Bonan: “Inter può fare bella figura in finale. Inzaghi ha questo merito enorme”

In collegamento da Sky Sport, il noto giornalista Alessandro Bonan ha parlato così dell’approdo dell’ Inter in finale. Ecco il suo pensiero verso la finale di Champions League di Istanbul: “L’Inter può fare una bella figura in finale, è solida, logica, allenata bene. Poi non so se vincerà la finale con Real o City, ma potrà fare bene.

Inzaghi ha un merito enorme: nel momento in cui per tutti era in discussione, è rimasto una statua di ghiaccio almeno all’apparenza. Poi dentro sicuramente soffriva per critiche eccessive, anche legate al suo modo di essere non aggressivo, è un ragazzo mite. L’Inter è molto credibile come squadra, non credo che possa tradire in finale, non è fantasiosa, anche nei momenti di difficoltà era stata piuttosto sfortunata. Il problema dell’Inter è che la squadra è molto fisica ecco, deve stare bene”, le sue parole.