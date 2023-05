ESCLUSIVA Ag Lautaro: “E’ top mondiale. Capitan futuro? Oggi si gode”

In tribuna a sostenerlo ieri c'era anche Alejandro Camano, agente suo e di Achraf Hakimi (anche lui al Meazza per tifare per gli ex compagni). Lo abbiamo raggiunto, in esclusiva per Fcinter1908.it, per un commento su quanto il suo assistito sta vivendo: “Lauti è molto felice, sta vivendo un anno straordinario, ormai è un top mondiale e se lo merita. Può vincere la Champions League con l’Inter quest’anno? Lo spero! Capitano del futuro all’Inter? Oggi si gode!".