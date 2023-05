Bonan: “Inter in forma, con la Lazio ha giocato meglio e meritato. Ora…”

"L'Inter ha le sue certezze, possiamo parlare di una rosa con 13-14 titolari. La Lazio ha il difetto di essere troppo scolastica e poco pratica, devo dire che va in vantaggio in maniera casuale contro l'Inter, c'è un errore di Acerbi. L'Inter ha giocato meglio, è piaciuta di più e ha meritato di vincere. Ha rimontato perché sembrava quasi un fatto scontato per l'andamento della partita, la Lazio ha giocato troppo sottoritmo, potrebbe esserci un calo"