Il giornalista Alessandro Bonan ha parlato a Sky Sport del momento dell’Inter dopo la pesante sconfitta con il Real Madrid:

“Inter fenomeno stranissimo. Come quando compi un oggetto costosissimo e poi non sta bene da nessuna parte. L’Inter è questo oggetto per Conte, un oggetto che sembrava giusto ma è imperfetto. Servono soluzioni un po’ controcorrente. Forse cambiare qualcosa nella sistemazione della squadra può aiutare”.