Bonan: “Messi all’Inter? O è la Cina che lo acquista, o è difficile. Dovesse andare via…”

Intervenuto ai microfoni di FanPage, Alessandro Bonan, giornalista di Sky Sport, ha parlato così del futuro di Lionel Messi, accostato anche all’Inter in vista dell’addio imminente al Barcellona: “Dire dove andrà è difficile. Perché stento ancora a pensare che Messi possa giocare lontano dal Barcellona, prossimamente. Può essere che accadano cose dal punto di vista politico che rimetterebbero Messi al suo posto. Se dovesse andar via solo il Manchester City e il Paris St Germain hanno il potere e la possibilità di pagare uno stipendio così alto. Certamente finisce un’era, perché se Messi va via dal Barcellona finisce un periodo storico del calcio che si è identificato con lui e con una squadra che ha proposto un calcio irripetibile e spettacolare. Era una squadra meravigliosa con il più grande giocatore del mondo”.

Hai parlato di Manchester City e Psg. E l’Inter?

“Mi affido a quello che dice Gianluca. Ritiene Messi all’Inter un affare molto difficile. Però, niente è impossibile nel calcio. A ruota libera ti dico che un affare del genere è un affare talmente grosso che, per quanto riguarda l’Inter, o è la Cina che decide di acquisire Messi per portare il giocatore in Italia, altrimenti la vedo proprio difficile“.