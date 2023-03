Bonan: “Ho tre cose da dire su Mourinho: è intelligente e bravo ma ultimamente…”

"Ho 3 cose da dire: la prima è che il genere di comunicazione di Mou fa parlare di quello che è successo e non del fatto che la Roma abbia perso e male contro l'ultima in classifica. Si parla solo di Mourinho e non della classifica. La seconda è che se è vero che Serra ha detto quello, deve guardarsi allo specchio e cercare di capire cosa vuol fare del suo mestiere. Il mestiere impone serietà e rigore e non interpretare il campo come una sorta di rivalsa personale. La terza è che troppo spesso Mourinho finisce sul set di Spaghetti Western. Mou è bravissimo, ha vinto tantissimo ed è intelligente ma questo finire in polemica contro gli arbitri svilisca la sua qualità di allenatore. Fossi in lui, farei un passo indietro. Troppe volte l'abbiamo vinto protagonista di duelli rusticani con gli arbitri"