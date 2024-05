"Mi sembra Oaktree si sia comportata seriamente e che abbia salvato l'Inter due volte. La prima quando il club si trovava sull'orlo del precipizio finanziario, la seconda quando ha deciso di entrare in questa storia mantenendo l'attuale management e nel segno della continuità pensando che un'avventura, anche sportiva, possa poi produrre benefici dal punto di vista finanziario. Andando in proiezione, se l'Inter continua a vincere e a migliorare i conti come in questi anni di gestione Zhang da distanza, si capisce che questa strada potrebbe portare l'Inter ad essere più preziosa e ricca in futuro, dopo aver affrontato le questione di bilancio. L'Inter si è autofinanziata, è presumibile pensare che possa essere ancora così"