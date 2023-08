Bonanni: “A oggi l’Inter è la più forte del campionato. Arnautovic…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato del mercato dell'Inter. Il club nerazzurro è a caccia di una punta per completare l'attacco. "Arnautovic è un buon giocatore ma secondo me all'Inter manca qualcosa lì. Per me l'Inter è la più forte del campionato ad oggi, conosco i giocatori presi e sono molto forti e competitivi".