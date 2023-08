Bonanni: “L’Inter è la squadra più forte, ha perso giocatori importanti ma…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Continuo a dire che l'Inter è la squadra più forte, ha perso giocatori importanti ma ne ha altri comunque forti. E la vedo ancora davanti a tutti, il Napoli è sempre lì e manca solo il difensore centrale. La Juventus la conosciamo, senza le coppe la gestione sarà migliore rispetto alle altre e potrà fare qualcosa d'importante in campionato.