Bonanni: “Inter resta la più forte del campionato. Inzaghi si gioca tanto”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni, ex calciatore, ha parlato così di un'eventuale sostituzione di Simone Inzaghi a fine stagione: "Non so, si giocherà tanto in questa fase finale di stagione. Ci sono ancora diversi obiettivi alla portata. L'Inter rimane la rosa più forte del campionato, sta facendo il suo, se riuscisse a trovare più continuità non so se poi sarà giusto cambiare. Lo sanno in società, ma di sicuro in questa parte di stagione si gioca la conferma".