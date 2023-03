Bonanni: “Inzaghi? Bisogna capire cosa vuole fare l’Inter. Non puoi permetterti…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni , ex calciatore, ha parlato del percorso dell'Inter in campionato e della posizione di Simone Inzaghi. "Una distanza così ampia dal Napoli sta offuscando tutto. Sta facendo qualcosa di straordinario il Napoli ma vederla così lontana fa strano. Il valore non è quello di essere a 18 punti di distacco".

"Inzaghi? Bisogna capire cosa vuole fare la società e chi ha in mente di prendere. Perché chi prendi ora? Allenatori importanti non puoi permetterteli, o vai su uno che non ha mai vinto nulla e deve aprire un ciclo, tipo Thiago Motta, altrimenti io Inzaghi me lo terrei, visti i risultati precedenti".