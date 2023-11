Le parole dell'ex calciatore: "La Roma, se va via Mourinho, deve avere un nome forte e Conte è il più forte in assoluto che può prendere"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni, ex calciatore, ha parlato così dello status di oggi di Simone Inzaghi: "Ad oggi sceglierei ancora Conte. In questo momento è uno che sposta tanto. E' molto esigente, ma per ricostruire lui è il numero uno. E la Roma, se va via Mourinho, deve avere un nome forte e Conte è il più forte in assoluto che può prendere".