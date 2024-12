Bonanni: “La Juve gioca male. Bove? Sono rimasto scioccato. Non siamo…”

Motta merita delle critiche?

"Io sono il primo a metterlo sotto processo. La Juve a me non piace, lo ripeto, onestamente penso che l'11 titolare vale tre volte quello del Lecce e non puoi andare lì per non vincere. Non possiamo dire che la Juve di ieri non poteva vincere a Lecce solo perché mancava Vlahovic. Ok tutelare il lavoro di Motta, ma la Juve gioca male e un calcio che non è bello. La Juve non attacca mai lo spazio, sempre palla addosso, non è così semplice. Ci sono delle idee, però poi alla fine tiri poco in porta. Il Lecce ha stra-meritato il pari, con diverse parate decisive di Perin. Ma la Juve di ieri poteva battere il Lecce".