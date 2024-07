Bonanni: “L’Inter deve rivincere lo scudetto, altrimenti sarà un fallimento”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha commentato le parole del presidente dell'Inter Marotta sugli obiettivi dei nerazzurri per la prossima stagione:

"Credo che l'Inter debba rivincere lo Scudetto, perché deve dimostrare di nuovo a tutti di essere la più forte. Se lo rivinci mandi un segnale importante. Se non lo vinci, hai fallito di nuovo, al di là degli altri obiettivi che ci sono. Se la Juventus fa altri 2-3 acquisti importanti, se il Napoli tiene questi e fa altri 2-3 acquisti di livello ok, l'Inter però se non vince di nuovo così ha fallito".