Milan, Fonseca dice che con Lecce è una partita pericolosa:

"E' una partita come quella col Venezia, partirà fortissimo e sarà in discesa. Diciamo che dal Milan ci si aspetta una conferma. Non credo ci debbano essere problemi. Ad oggi parlare del Milan come possibile alternativa per lo Scudetto è ancora un po' presto. Io non mi aspettavo che potesse battere l'Inter, ma il Milan ha fatto una grandissima partita, battendo la squadra che per me vincerà lo Scudetto".