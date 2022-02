Bonato: “Scamacca, Frattesi e Raspadori giocatori importanti. Posso assicurarvi che…”

A calciomercato.com, Nereo Bonato, ex direttore sportivo del Sassuolo, ha parlato del futuro di Scamacca, Frattesi e Raspadori

Intervistato da calciomercato.com, Nereo Bonato, ex direttore sportivo del Sassuolo, ha parlato del futuro di Scamacca, Frattesi e Raspadori, tre gioielli neroverdi finiti nel mirino dell'Inter per la prossima stagione:

"C’è da dire che l’Inter è andata a completare un organico già ricco. Gosens è un profilo per il presente ma soprattutto per il futuro, Caicedo per caratteristiche può essere l’alternativa di Dzeko. Il Napoli adesso recupera alcuni giocatori che sono stati fuori causa per tanto tempo, penso a Osimhen, Anguissa, Koulibaly".