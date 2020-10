Il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura ha parlato del derby di domani sera tra Inter e Milan a La Gazzetta dello Sport:

«Il derby è fantastico, quelli che ho vissuto io, con lo stadio pieno, non li dimenticherò mai. È un’emozione unica che ti rimane per sempre. Questo lo vedrò in tv, purtroppo non avrà la solita cornice di tifosi, ma sarà una grande partita».