Bonaventura: “Ci aspettano due gare toste. Dobbiamo partire forte e dare un segnale”

"Non saranno una passeggiata, siamo obbligati a vincere il che non è mai semplice e a fare due grandi prestazioni, c'è bisogno di questo - ha continuato il centrocampista azzurro - C'è pressione ma ci siamo preparando al meglio con il ct con riunioni e filmati per capire come affrontare la Macedonia, che non va considerata un'avversaria remissiva, e quindi l'Ucraina. Abbiamo anche rivisto la sfida persa con l'Inghilterra, Spalletti ci ha mostrato cosa abbiamo fatto bene e cosa no. Di certo stiamo insistendo molto sulla aggressione all'avversario una volta persa palla, è qualcosa su cui lui punta molto". Come pure sull'apporto degli stessi centrocampisti."Dobbiamo in effetti giocare stretti, compatti, per difendere bene e cercare subito di recuperare palla per andare all'attacco. Il ct sta cercando di trasmettere tutti i suoi principi anche se non c'è molto tempo".