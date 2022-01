Bond Inter, ecco i prossimi step. “Cessione top a giugno? Non è detto. Ma servirà…”

Nella giornata di ieri, l'Inter ha annunciato l'emissione di un bond da 415 mln di euro: ecco gli scenari possibili

Nella giornata di ieri, l'Inter ha annunciato l'emissione di un bond da 415 mln di euro. "Il rifinanziamento del debito è chiaramente un passaggio importante per l’Inter, che allontana da sè una scadenza finanziaria imminente spostandola cinque anni in avanti. Dei nuovi bond non è ancora noto il rendimento, che scaturirà dall’incontro tra domanda e offerta sul mercato", spiega il Corriere dello Sport che, poi, entra in merito di quello che potrebbe essere lo scenario: