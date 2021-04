Boniek: “Superlega? Non ce la faranno. Agnelli? La sua immagine è devastata”

Intervistato da Repubblica, Zbigniew Boniek ha attaccato i 12 club che nelle scorse ore hanno dato vita al progetto Superlega

CLUB DISPERATI - "Dodici club tra i più famosi al mondo sono disperati e hanno ricevuto la promessa di un mare di soldi. Sempre che non glieli abbiano già dati. Non so come finirà e se il progetto riuscirà. Io penso di no. Chi vuol giocare la Superlega non potrà giocare le competizioni nazionali. C’è un sistema di licenze: per partecipare al campionato nazionale di una federazione devi rispettare le regole Uefa e giocare solo competizioni organizzate dalla Uefa".