Rummenigge: “Superlega, che casino. Ecco la soluzione. La mia Inter? Si dice che…”

"Un vero casino". Karl-Heinz Rummenigge perde per un attimo il suo proverbiale aplomb per commentare quanto sta accadendo al calcio

Marco Macca

"Un vero casino". Karl-Heinz Rummenigge perde per un attimo il suo proverbiale aplomb per commentare quanto sta accadendo al calcio europeo, dopo lo scoppio della guerra Superlega. L'ex attaccante dell'Inter, oggi dirigente del Bayern Monaco, ai taccuini del Corriere della Sera ha infatti dichiarato:

SUPERLEGA - "Se ne parlava da dieci anni e abbiamo sempre deciso di mantenere il modello esistente. Poi il coronavirus ha danneggiato tutto il calcio europeo. Alcuni club hanno pensato che fosse quindi il momento buono. Ed è nato un grande casino...".

SOLUZIONE - "Ridurre i costi. La strada non può essere quella di incassare sempre di più e pagare sempre di più giocatori e agenti. Abbiamo esagerato. È il momento di fare un calcio meno arrogante. Anticipare la Super Champions? No, quella del 2024 non si può anticipare, perché i diritti del marketing sono stati venduti. Le riforme sono confermate dal 2024: venerdì anche Agnelli era d’accordo".

INTER- "Si dice che anche l’Inter abbia grossi problemi finanziari e magari pensa di risolverli così. L’incasso di cui parlano per la Superlega sembra enorme, ma non so se alla lunga i problemi saranno risolti. Io non ci credo".

BAYERN FUORI - "Non siamo dentro perché non vogliamo farne parte. Siamo contenti di giocare in Bundesliga. Siamo contenti di fare la Champions e non dimentichiamo la responsabilità verso i nostri tifosi, che sono generalmente contro una riforma del genere".

(Fonte: Corriere della Sera)