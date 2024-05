Intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, Zibi Boniek ha toccato diversi argomenti. Il primo riguarda Europei e percorso delle italiane in Europa. "I prossimi europei saranno bellissimi, sarà un torneo equilibrato e ben organizzato. Si giocherà in un paese calcisticamente evoluto e sarà una competizione fantastica. In Italia, le squadre medie, di seconda fascia, sono molto forti. Non a caso la Roma vinse la Conference League, poi la Fiorentina farà la finale per la seconda volta consecutiva e l’Atalanta è in finale d’Europa League. Peccato per l’Inter, era attrezzata per arrivare fino in fondo alla Champions".