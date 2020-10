Boniek: “Nella Juventus chiunque può fare l’allenatore, a fare questo mestiere aiuta…”

Zbigniew Boniek, ex giocatore di Juve e Roma e attuale presidente della Federazione calcio polacca, ha commentato la scelta della Juventus di affidare la panchina ad Andrea Pirlo: “Pirlo mi piace molto, è riflessivo e tranquillo e vede le cose con distacco e questo aiuta molto a fare una profonda analisi di quanto succede. È sempre stato un giocatore intelligente in campo e se riesce a trasmetterlo nello spogliatoio può essere un buon allenatore, come Mancini e tanti altri”.

La forza della società bianconera: “Nella Juventus chiunque può fare l’allenatore; la Juve sa scegliere bene, persone preparate, intelligenti che conoscono il calcio, la vicinanza della società poi aiuta molto a fare questo mestiere. Anche Sarri che è stato allontanato ha vinto il campionato in maniera tranquilla. Io dico sempre che in Italia da 8-9 anni si giocano 2 campionati, uno lo gioca la Juve e l’altro le altre squadre, vedremo come andrà quest’anno”.

(Radio Anch’io Sport)