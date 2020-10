VIDEO FCIN1908 / Milito: “L’Inter ha ridotto il gap con la Juve: ha una grande squadra e può…”

Si è parlato di calcio argentino stasera, ma non solo. In compagnia di alcuni degli eroi del Triplete (chi in sala, chi collegato in streaming) si sono affrontati anche i temi più attuali del nostro calcio. E sul gap tra Juventus e Inter, Diego Milito ha risposto così: “Anche l’anno scorso, al di là del fatto che la Juventus ha vinto il campionato, ho visto una grande Inter che è arrivata anche in finale di El. E la vedo vedo bene anche quest’anno. Vedo che ha ridotto il gap con la Juve. Logicamente mi fa molto piacere. Vedo una grande squadra e mi auguro che possa lottare fino alla fine per lo scudetto. L’Inter lo deve fare per la sua storia”.

(Fonte: FCINTER1908)