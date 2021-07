Boniek: “Mourinho allenatore eccellente. Mi ha colpito quando ha detto…”

Le parole del vicepresidente Uefa: "Mourinho? E’ un allenatore eccellente, un grande comunicatore, sa creare entusiasmo"

Intervenuto ai microfoni di ReteSport, Zibi Boniek, vicepresidente Uefa, ha parlato così del percorso dell'Italia agli Europei: "Non sono sorpreso che sia arrivata in finale, nel girone ha giocato sempre in casa, ha vinto agevolmente, ha trovato entusiasmo, non ha fatto trasferte lontanissimo, poi la squadra gioca molto bene, grazie a Mancini che ha scelto la via del bel gioco, del doppio regista con Verratti e Jorginho. Insomma gli azzurri hanno tutto per vincere.