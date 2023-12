Boniek: “Superlega? Uefa macchina impressionante, vedremo chi aderirà”

Intervenuto ai microfoni di Retesport, Zibi Boniek, vicepresidente esecutivo dell'Uefa, ha parlato così del tema Superlega: "In fondo non è cambiato niente anche in passato si potevano fare competizioni alternative, ma senza usufruire dei componenti e delle strutture della UEFA. I soldi provenienti dall’Arabia potrebbero creare squilibrio. Parecchi club hanno risposto e hanno preso le distanze dalla Superlega. Bisogna tenere conto anche del parere dei tifosi. Qualcosa potrà cambiare ma non sarà un futuro immediato. La Superlega è un progetto per guadagnare più soldi, ci sono tante società con debiti che incasserebbero ben volentieri milioni di euro. È una follia pensare che il posizionamento in campionato non conti più nulla.