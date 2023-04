Boniek: “Inter o Milan in finale non perdono per forza. Juve? 23 anni che cerca di vincere”

Dai microfoni della trasmissione "Radio Anch'io Lo Sport" di Radio 1 Rai, Zibì Boniek indica nelle due squadre in cui ha giocato nella Serie A le favorite per la sfida che assegnerà uno dei trofei europei

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Se in Europa League è possibile una finale Juventus-Roma? E' una bella domanda, e anche una bella realtà: sia la Roma che la Juve nelle semifinali partono leggermente favorite e questo dà la possibilità di pensare che si arrivi a una finale tutta italiana a Budapest: sarebbe una cosa storica, un evento straordinario che riposiziona il calcio italiano".

Dai microfoni della trasmissione "Radio Anch'io Lo Sport" di Radio 1 Rai, Zibì Boniek non dimentica il suo passato da calciatore in Italia e indica nelle due squadre in cui ha giocato nella Serie A le favorite per la sfida che assegnerà uno dei trofei europei.

"In più ci sarà una delle due milanesi in finale di Champions - dice ancora - e non è che debba perdere per forza, anche se contro il City o il Real sicuramente non sarà favorita. E c'è anche la Fiorentina in Conference: insomma, in tutte le finali europee potrebbe esserci una partecipazione italiana. Il che vuol dire qualcosa, che sta cambiando il livello del calcio: si sta alzando, oppure le altre hanno un po' mollato e questo va analizzato attentamente".

Una battuta sull'eliminazione in Champions del Napoli ad opera del Milan. "E' la bellezza del calcio - dice Boniek -, dove il più forte rischia di perdere contro il più debole, con maggiore frequenza rispetto ad altri sport. Nel basket o nella pallamano non succede, e vince il più forte. Un po' mi dispiace per il Napoli, la loro è stata una stagione stupenda, ora vinceranno meritatamente lo scudetto, poi in Europa ci devono riprovare".

"Del resto, se non sbaglio -conclude -, la Juve sono 23 anni che cerca di vincere qualcosa. Alzare la Coppa non è una cosa facile". (ANSA).