Le parole dell'ex calciatore: "Quando giocavo io alla Juve, in caso di secondo posto si era messi in discussione"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Massimo Bonini , ex calciatore, ha parlato così della stagione della Juventus: “Ai nastri di partenza del campionato l'obiettivo era la qualificazione alla prossima Chmapions League. Quando la squadra si è trovata con un enorme sul quinto posto credo abbia avuto un appagamento mentale, pensando avesse già raggiunto l'obiettivo. Ora i punti in più del Bologna sono nove, restano tanti, ma sono inammissibili i risultati contro squadre come Empoli, Udinese e Verona.

Comunque sia, la Juve deve partire con lo scudetto come traguardo da raggiungere e fino alla sfida contro l'Inter era pienamente in corsa. Peraltro poteva approfittare dei tanti impegni della squadra di Simone Inzaghi, a questo punto però credo che il discorso campionato sia chiuso. Essere fuori dalla corsa in questo momento della stagione è un fallimento, bisogna lottare per il titolo fino alla fine. Quando giocavo io alla Juve, in caso di secondo posto si era messi in discussione”.