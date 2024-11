Non c'è stato solo l'episodio di Dumfries e Anguissa durante Inter-Napoli. In precedenza, infatti, è stato negato un rigore all'Inter

Non c'è stato solo l'episodio che ha coinvolto Dumfries e Anguissa durante Inter-Napoli. In precedenza, infatti, è stato negato un rigore all'Inter per fallo di mano di Olivera. In studio a Dazn, anche Massimo Ambrosini non sembra molto convinto della scelta del Var di non intervenire.