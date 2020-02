Inter e Juventus a pari punti. Ma chi è prima in classifica? Il regolamento parla chiaro

Inter e Juve 54, Lazio 53. La sfida scudetto è più incerta che mai, tanto è vero che al momento ci sono tre squadre in un punto. Ma chi è prima in classifica tra Inter e Juve. La risposta arriva dal regolamento. La prima voce da prendere in esame è quella relativa agli scontri diretti, una voce che può essere tenuta in considerazione solo quando saranno giocati entrambi gli scontri diretti.

Al momento, esiste un solo confronto tra Inter e Juve, quello vinto dai bianconeri al Meazza. Fino alla gara di ritorno, farà fede per la classifica la differenza reti. Differenza reti che vede l’Inter saldamente al comando con +28, a fronte di un +21 per la Juventus. La Lazio, terza, ha addirittura un +33. Ma per ora resta un punto dietro.

Al 10 febbraio, quindi, in vetta alla classifica della Serie A c’è l’Inter.