Boninsegna: “Dybala? Strano la Juve se ne privi. Che vada all’Inter o altrove…”

Le parole dell'ex centravanti: "Dybala? Trovo strano che la Juve se ne sia privata. Forse il suo procuratore ha tirato troppo la corda"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Roberto Boninsegna, ex centravanti, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala: "Trovo strano che la Juve se ne sia privata. Forse il suo procuratore ha tirato troppo la corda, o comunque è stato mal consigliato. Che vada all'Inter o altrove, per la Juve è una grossa perdita per quel che ha dimostrato in passato ma anche ora che si è ripreso dagli infortuni", le sue parole.