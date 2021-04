Boninsegna: “Inter-Cagliari? Risultato non scontato. Spero in un pareggio”

Roberto Boninsegna presenta la sfida tra nerazzurri e rossoblu: "Andare a Milano solo per difendersi sarebbe un errore"

L'Inter di Antonio Conte, dopo il successo contro il Sassuolo che ha portato a 11 punti il vantaggio sul Milan secondo in classifica, si prepara per la sfida di domenica contro il Cagliari. Roberto Boninsegna, doppio ex di giornata, ha parlato ai microfoni de La Nuova Sardegna: "Il Cagliari pagò 80 milioni per il mio cartellino. Ma dopo il secondo posto in campionato, la società decise di cedermi. Io stavo bene nell'isola e anche mia moglie, con la quale ero sposato da appena un anno. Abitavamo in via Salaris. Cedevano me perchè Riva non voleva andare via. Alla fine dissi di sì, ma solo se fossi tornato all'Inter. La trattativa andò in porto per 600 milioni più i cartellini di Domenghini, Poli e Gori. In pratica ho contribuito a costruire la squadra dello scudetto, rifacendomi l'anno dopo. All'Inter vinsi il campionato e la classifica cannonieri con 24 reti".