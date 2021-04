Giudice Sportivo, squalificato Barella: salta il Cagliari. Young entra in diffida

Il centrocampista dell'Inter, ammonito ieri nel recupero contro il Sassuolo, salterà la sfida contro la sua ex squadra

Il Giudice Sportivo ha ufficializzato la squalifica per una giornata nei confronti di Nicolò Barella: il centrocampista dell'Inter, diffidato e ammonito ieri sera nel recupero contro il Sassuolo, salterà quindi la sfida contro la sua ex squadra, il Cagliari. Sanzione anche per Ashley Young: l'esterno inglese, con il cartellino giallo rimediato nella giornata di ieri, entra ora in regime di diffida.