Boninsegna: “Inter e Juve per lo scudetto. Non volevo trasferirmi dai bianconeri ma…”

E lui cosa replicò?

«Mi disse, scherzando, che l’anno successivo sarei tornato all’Inter. Ma non all’Internazionale, all’Internapoli (club con trascorsi in C negli anni ‘60, ndr)».

Come mai l’Inter la cedette alla Juventus?

«Il presidente Fraizzoli mi disse che il club non puntava più su di me. Mi avrebbero mandato alla Juventus, in cambio di Anastasi. Io non avrei voluto trasferirmi, ma allora i giocatori non potevano impuntarsi».

L'Inter.

«Ricordo i miei sette anni in nerazzurro come molto soddisfacenti. Ho vinto per tre volte la classifica cannonieri».

Due per gli almanacchi…

«Quel successo mi è stato sottratto. Un mio gol nella partita contro il Cesena fu ’‘scambiato’’ per autorete. E così vinse Chinaglia. Anni dopo mi confrontai con Carlo Sassi, il moviolista della Rai, è anche lui riconobbe che quella rete era tutta mia».

Ha qualche rimpianto?

«La mancanza di fiducia da parte dell’Inter è stato un piccolo cruccio. Avrei potuto indossare prima la casacca nerazzurra. Quando mi prestarono al Potenza fui sul punto di smettere di giocare. Ero figlio unico e mia madre non voleva che mi trasferissi così lontano. ’‘A Potenza ci va Herrera’’, mi disse».

Chi è stato il suo miglior compagno di squadra?

«In Nazionale ho giocato con i big della mia generazione: Riva, Rivera, Mazzola, Zoff e Albertosi. Difficile sceglierne uno».

