Boninsegna: “Inter-Liverpool? Il cambio Lautaro-Sanchez una pugnalata. Avrei tolto…”

Intervistato da Radio Radio, Roberto Boninsegna ha commentato la partita tra Inter e Liverpool di ieri sera a San Siro. Ecco le sue parole

“Direi che ieri qualcosa è stato sbagliato. Quando si gioca contro queste corazzate inglesi devi sapere che fuori casa qualcosa ti concedono, mentre in casa decisamente no. Quando incontri un avversario che ti costringe a stare in difesa, tiri fuori una punta come Lautaro e il tuo gioco non si sviluppa più in avanti, rischi di andare ulteriormente in difficoltà. Secondo me con questa sostituzione ci siamo dati una pugnalata. A mio parere doveva essere sostituito Vidal con Sanchez".