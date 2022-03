Boninsegna: “L’Inter non può avere un periodo del genere. Con la Fiorentina…”

Le parole dell'ex calciatore: "La Fiorentina è una squadra di vertice, ha una partita da recuperare come l'Inter"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Roberto Boninsegna , ex calciatore, ha parlato così in vista della sfida di domani tra Inter e Fiorentina : "La Fiorentina è una squadra di vertice, ha una partita da recuperare come l'Inter. Può ancora mirare alle coppe europee, e la partita di domani è difficile perché l'Inter ha delle assenze importanti e sta attraversando un momento difficile.

Una squadra di vertice non può attraversare un periodo del genere. Non avere utilizzato Dzeko in Champions secondo me è un errore, la panchina mi è sembrata un po' in difficoltà. Italiano l'ho avuto come giocatore, gli facevo fare l'incontrista, è molto serio ed è diventato un professionista di livello nazionale. Sta facendo un grande campionato".