Boninsegna: “Lukaku-Lautaro miglior coppia d’Europa. Inzaghi? L’anno scorso…”

Intervistato da calciomercato.it, Roberto Boninsegna, ex attaccante dell'Inter , ha fatto alcune considerazioni sui nerazzurri, partendo dalla coppia d'attacco Lukaku-Lautaro:

"Secondo me la coppia formata da Lukaku e Lautaro, da interista, in questo momento è la più forte d’Europa, non li cambierei con nessuno. Inzaghi? L’anno scorso era la squadra più forte, ma lo Scudetto lo abbiamo perso dopo il derby, a venti minuti dalla fine. Quei tre punti persi sono andati al Milan".